Предприятие в Истре будет выпускать детали для российских самолётов и вертолётов
Компания «БИДЖЕТ» начала строительство в Истре нового цеха металлообработки площадью 13 000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Инвестиции в проект составят порядка 70 миллионов рублей,
«Муниципалитет предоставил предприятию для расширения производства и строительства большого ангара участок площадью полтора гектара. Выпускать будут крупногабаритные детали для самолётов и вертолётов. Проект реализуют до конца 2030 года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.После запуска нового корпуса предприятие рассчитывает увеличить объёмы серийного производства и расширить сотрудничество с российскими авиастроительными корпорациями. В цехе будут выпускать узлы фюзеляжа, элементы гидравлических систем, шасси, конструкции крыла и вспомогательные агрегаты. Часть помещений отведут под хранение продукции и комплектующих.
Предприятие ориентировано на импортозамещение. После расширения мощностей компания сможет выпускать до 60 000 деталей для авиатехники в год.
Проект предусматривает создание как минимум 200 рабочих мест. Сейчас на предприятии работают более 100 человек.