Названы дата проведения и тема Всероссийского экономического диктанта
14 октября 2025 года во всех регионах страны состоится ежегодная общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Тема этого года – «Сильная экономика процветающая Россия!»
«Цель проведения диктанта – повышение экономической грамотности населения, его отдельных возрастных и профессиональных групп; развитие интеллектуального потенциала, эрудиции, экономической образованности молодёжи; оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных регионов», – сообщили в пресс-службе Вольного экономического общества России, которое проводит диктант с 2017 года.В прошлом году в акции приняли участие более 392 тыс. жителей всех субъектов Федерации, а также 11 зарубежных стран. По сравнению с первой акцией число участников увеличилось в 6,4 раза.
Положение об экономическом диктанте и другие документы, необходимые для проведения акции, можно найти на сайте.
Организаторами, помимо ВЭО России, выступают администрации регионов и ведущие вузы страны.