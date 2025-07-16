Подмосковье оказалось в лидерах по числу заявок на конкурс «Музыка Гордых»

16 июля 2025, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба конкурса «Музыка Гордых»

Завершился первый этап конкурса патриотической песни «Музыка Гордых 2025». За месяц поступило более 1 тыс. заявок из 150 городов, поселков, сёл и станиц России. Самая обширная география внутри одного субъекта Федерации – у Подмосковья, сообщили в пресс-службе Пресс-служба конкурса.







«На победу претендуют творческие личности 17 городов. Это Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Звенигород, Ивантеевка, Коломна, Королёв, Красногорск, пос. Летний Отдых, Лыткарино, Ногинск, Одинцово, Подольск, Химки, Шатура и Электросталь», – отметили в пресс-службе конкурса «Музыка Гордых».