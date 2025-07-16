Подмосковье оказалось в лидерах по числу заявок на конкурс «Музыка Гордых»
Завершился первый этап конкурса патриотической песни «Музыка Гордых 2025». За месяц поступило более 1 тыс. заявок из 150 городов, поселков, сёл и станиц России. Самая обширная география внутри одного субъекта Федерации – у Подмосковья, сообщили в пресс-службе Пресс-служба конкурса.
«На победу претендуют творческие личности 17 городов. Это Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Звенигород, Ивантеевка, Коломна, Королёв, Красногорск, пос. Летний Отдых, Лыткарино, Ногинск, Одинцово, Подольск, Химки, Шатура и Электросталь», – отметили в пресс-службе конкурса «Музыка Гордых».Самыми активными стали в основном крупные города. В первой десятке по количеству присланных заявок – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Самара, Омск, Владивосток, Йошкар-Ола, Ярославль ти Сочи.
Конкурс поддержали музыканты Донецка, Луганска, Севастополя, Симферополя, Евпатории и Феодосии. Однако немало и талантов из небольших населённых пунктов.
Конкурс проводится в восьми номинациях: «Песня о Родине»; «Песня о малой родине»; «Песня о семье»; «Песня о любви»; «Песня о защитниках страны»; «Песня о дружбе»; «Песня к 80-летию Победы». Также будет вручён специальный приз за лучший номер, не подходящий под критерии других номинаций.
Жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева скоро начнёт работу. Будут отобраны 100 полуфиналистов. От них потребуется профессиональная аудиозапись. В финале будут определены тройки лучших песен в каждой категории. Они войдут в ротацию федеральной радиостанции «Гордость».