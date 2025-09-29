Воспитатель из Щёлкова Петрова вошла в число 15 лучших в России

29 сентября 2025, 17:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Стали известны имена 15 лучших воспитателей страны. Их назвали в Геленджике, где проходит заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России 2025». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.







«На сцене концертного зала «Геленджик Арена» министр просвещения России Сергей Кравцов назвал 15 лауреатов премии, которые продолжат борьбу за звание лучшего воспитателя страны. Среди них воспитатель щёлковской гимназии №2 Екатерина Петрова, представляющая Московскую область. Её профессионализм, творческий подход к работе и преданность делу позволили попасть в число финалистов престижного конкурса», – рассказали в администрации.