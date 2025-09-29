Достижения.рф

В Серпухове прошла 1/8 финала лиги КВН

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В Серпухове прошла 1/8 финала местной лиги КВН. В Доме молодежи «Дружба» собрали семь команд — постоянных участников и гостей из Ступино и Пушкинского округа, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.



Игру ждали с нетерпением: сцену наполнили юмором, творчеством и оригинальными номерами. Команды показали высокий уровень подготовки и подарили зрителям заряд положительных эмоций.

Соревновались в двух конкурсах — «Приветствие» и «Биатлон». Выступления оценивало компетентное жюри.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов
Итоги 1/8 финала Серпуховской лиги КВН:
  • «Стратеги» — 1 место;
  • «Лесная братва» — 2 место;
  • «Мадамы» и «Без денег» — 3 место;
  • «Клёцки» и «Жиза» — 4 место;
  • «План Б» — 5 место.
Все команды успешно прошли дальше и продолжат борьбу в 1/4 лиги. Впереди новые встречи, конкурсные испытания и, конечно, много юмора.


Ирина Паршина

