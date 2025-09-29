В Серпухове прошла 1/8 финала лиги КВН
В Серпухове прошла 1/8 финала местной лиги КВН. В Доме молодежи «Дружба» собрали семь команд — постоянных участников и гостей из Ступино и Пушкинского округа, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.
Игру ждали с нетерпением: сцену наполнили юмором, творчеством и оригинальными номерами. Команды показали высокий уровень подготовки и подарили зрителям заряд положительных эмоций.
Соревновались в двух конкурсах — «Приветствие» и «Биатлон». Выступления оценивало компетентное жюри.
Итоги 1/8 финала Серпуховской лиги КВН:
- «Стратеги» — 1 место;
- «Лесная братва» — 2 место;
- «Мадамы» и «Без денег» — 3 место;
- «Клёцки» и «Жиза» — 4 место;
- «План Б» — 5 место.