В Серпухове прошла 1/8 финала лиги КВН

29 сентября 2025, 17:07

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В Серпухове прошла 1/8 финала местной лиги КВН. В Доме молодежи «Дружба» собрали семь команд — постоянных участников и гостей из Ступино и Пушкинского округа, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.





Игру ждали с нетерпением: сцену наполнили юмором, творчеством и оригинальными номерами. Команды показали высокий уровень подготовки и подарили зрителям заряд положительных эмоций.



Соревновались в двух конкурсах — «Приветствие» и «Биатлон». Выступления оценивало компетентное жюри.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов Итоги 1/8 финала Серпуховской лиги КВН: