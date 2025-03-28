Жительнице блокадного Ленинграда вручили в Раменском медаль ко Дню Победы

Видео: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В Раменском муниципальном округе вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» жительнице блокадного Ленинграда, ветерану Великой Отечественной войны Нине Кекс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Награда учреждена Указом президента России и посвящена Великой Победе. Ветерану её вручили представители местной администрации и Совета ветеранов.
Нина Викторовна родилась в 1939 году в Ленинграде. Когда началась война, ей было всего два года. Воспоминания о блокадном детстве сохранились лишь в коротких рассказах матери.
После школы она работала пионервожатой в детдоме, а затем много лет трудилась на Раменском приборостроительном заводе. Нина Викторовна занималась патриотическим воспитанием молодёжи, возглавляла ветеранскую организацию блокадников Ленинграда.
Читайте также:
Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября
Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви
В Раменском по программе «Пешком» за год обустроят 11 народных троп
Нина Викторовна родилась в 1939 году в Ленинграде. Когда началась война, ей было всего два года. Воспоминания о блокадном детстве сохранились лишь в коротких рассказах матери.
«Мама не любила вспоминать те годы. Ведь я потеряла брата, а она сына», – рассказала ветеран.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
После школы она работала пионервожатой в детдоме, а затем много лет трудилась на Раменском приборостроительном заводе. Нина Викторовна занималась патриотическим воспитанием молодёжи, возглавляла ветеранскую организацию блокадников Ленинграда.
Читайте также:
Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября
Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви
В Раменском по программе «Пешком» за год обустроят 11 народных троп
Лора Луганская