Жительнице блокадного Ленинграда вручили в Раменском медаль ко Дню Победы







В ходе технического обслуживания в депо основное внимание уделяется подготовке систем вентиляции и кондиционирования в салонах и кабинах управления. Это включает сезонное обслуживание оборудования, чистку фильтров, продувку вентиляционных агрегатов и климатических установок. Также проводится проверка работоспособности токоприёмников и аккумуляторных батарей вагонов.



Осуществляется переход оборудования на летний режим функционирования. При необходимости производится обновление окраски вагонов. В завершение проводится тщательная уборка салонов.Столичные железнодорожники завершат все мероприятия по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону до 31 мая 2025 года.





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