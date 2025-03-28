Дети из двух подмосковных посёлков стали участниками акции «Письмо солдату»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Дети из Удельной и Быкова написали письма и нарисовали красочные открытки для военнослужащих. Акцию организовала депутат-единоросс Ирина Барыбина, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Все послания будут отправлены вместе с гуманитарной помощью в зону СВО.
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«Каждый месяц мы проводим акцию «Письмо солдату» с детьми из посёлков Удельная и Быково. Поддержка для участников спецоперации, находящихся вдали от дома, просто необходима. Наши воспитанники выразили слова благодарности тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, за мирное небо, пожелали успешного выполнения боевых задач и возвращения домой живыми и здоровыми», – рассказала Барыбина.Акция прошла в рамках партийного проекта «Крепкая семья», направленного на укрепление семейных ценностей и реализацию полезных социальных инициатив.
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Лора Луганская