Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Дети из двух подмосковных посёлков стали участниками акции «Письмо солдату»

Дети из двух подмосковных посёлков стали участниками акции «Письмо солдату»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Дети из Удельной и Быкова написали письма и нарисовали красочные открытки для военнослужащих. Акцию организовала депутат-единоросс Ирина Барыбина, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Все послания будут отправлены вместе с гуманитарной помощью в зону СВО.
«Каждый месяц мы проводим акцию «Письмо солдату» с детьми из посёлков Удельная и Быково. Поддержка для участников спецоперации, находящихся вдали от дома, просто необходима. Наши воспитанники выразили слова благодарности тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, за мирное небо, пожелали успешного выполнения боевых задач и возвращения домой живыми и здоровыми», – рассказала Барыбина.
Акция прошла в рамках партийного проекта «Крепкая семья», направленного на укрепление семейных ценностей и реализацию полезных социальных инициатив.

Читайте также:

Жительнице блокадного Ленинграда вручили в Раменском медаль ко Дню Победы

Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября

Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви
#раменское
#дети
#сво
#спецоперация
#письма
#военные
#подмосковье
#московская область
#единая россия
Хинштейн сообщил подробности гибели Героя России Тибилова в Курской области
Хинштейн: Герой РФ майор Тибилов погиб от прямого удара боевиков ВСУ
28 марта 2025, 14:34

Фото: istockphoto/N-sky

Герой России Марат Тибилов погиб в результате прямого удара украинских боевиков. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«Это произошло в результате прямого удара со стороны ВСУ на ранее освобожденной территории Черкасского Поречного Курской области», — сказано в сообщении.
Хинштейн отметил, что Тибилов является гордостью Росгвардии и всей страны. Офицер находился в зоне боевых действий с первых дней, добавил врио губернатора. Хинштейн выразил соболезнования родным, близким и соратникам Тибилова.

Перед этим стало известно о гибели майора Тибилова при выполнении боевой задачи.

Читайте также:

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Гоголевку в Курской области

Зачистка Курской области от ВСУ и новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

Сапер рассказал, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#александр хинштейн
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России пройдет IX международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»
28 марта 2025, 13:51

Фото: istockphoto / cookelma

Россия богата не только природными ресурсами, но и своим главным достоянием — творческим потенциалом народа, молодежи, а также единством и патриотизмом. В условиях сложной геополитической ситуации, санкционного давления и проведения СВО важно создавать условия для развития культуры, искусства и воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба НО Союза неправительственных организаций «Отечество».
Интеллектуальный капитал государства формируется через поддержку творческих инициатив и патриотическое воспитание молодежи.

29 и 30 мая 2025 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов войн и Вооруженных Сил пройдет IX Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 645-летию Куликовской битвы.

Отборочный этап продлится до 11 апреля.

Фестиваль был впервые проведён в 2017 году. С тех пор в нём приняли участие более 12 тысяч человек из разных регионов России, а также соотечественники из стран СНГ, Европы, Африки, Америки и Азии.

Подробная информация о мероприятии доступна на сайте в разделе «Молодые таланты Отечества».

Читайте также:

Во Дворце Ирины Винер прошли соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций»

Более 1,5 студентов Московской области посетили «Ярмарку вакансий»

В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов
#подмосковье
#фестиваль
#воспитание
#таланты
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД КНР сделал заявление после нового предложения Путина по Украине
МИД Китая: позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна
28 марта 2025, 13:44

Фото: istockphoto/Fotonen

Позиция китайской стороны по украинскому вопросу является ясной и последовательной. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Го Цзякунь.
«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — сказал дипломат на брифинге.
Перед этим российский президент Владимир Путин говорил, что возможность ввести на Украине временное управление можно было бы рассмотреть вместе с США, Европой и российскими партнерами под эгидой ООН.

24 марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили черноморскую инициативу и договорились о прекращении огня по энергетическим объектам России и Украины в течение 30 дней. Кроме того, установлен запрет на использование торговых судов для военных целей.

Читайте также:

Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения

«Я искренне их презираю»: Как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года?

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Гоголевку в Курской области
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#китай
#мид
#новости
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения
28 марта 2025, 13:27

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения. О телефонном разговоре лидеров государств проинформировали в канцелярии Эрдогана.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы», — сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждалась ситуация на Украине. По мнению Эрдогана, черноморская инициатива позитивно влияет на урегулирование кризиса. Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что глава государства принял приглашение турецкого лидера посетить страну. Песков отмечал, что сроки будущего визита пока не согласованы.

Читайте также:

Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн

В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели четырех военных США в Литве

Выяснилось об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа
#мир
#россия
#турция
#владимир путин
#реджеп тайип эрдоган
#отношения
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области, выполняя боевую задачу
28 марта 2025, 13:11

Владимир Путин и Марат Тибилов (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сказано в сообщении.
23 февраля президент России Владимир Путин наградил Тибилова «Золотой звездой» Героя России. Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Тогда ранним утром боевики ВСУ вторглись в приграничье. Недавно в Минобороны сообщили, что российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Гоголевка.

Читайте также:

Зачистка Курской области от ВСУ и новая тактика ВС РФ в Торецке: последние новости СВО

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 78 БПЛА ВСУ над территорией России

SHOT: над Энгельсом сработала система ПВО, дроны ВСУ хотели атаковать местный НПЗ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#курская область
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате