Достижения.рф

Названы финалистки конкурса «Женщина – Герой» Московской области 2025

Фото: пресс-служба конкурса «Женщина — Герой» 2025

Жюри полуфиналов конкурса «Женщина — Герой» 2025, в состав которого вошли представители армии, культуры, главы округов и волонтёры, назвало восемь финалисток, сообщает пресс-служба конкурса.



В список попали: Волкова Наталья (Можайск); Горячева Ксения (Егорьевск); Дегтярева Виктория (Солнечногорск); Елисеева Екатерина (Рошаль); Кириллова Ольга (Химки); Никифорова Валентина (Озеры); Николаева Ольга (Котельники); Ронда Люция (Красногорск).

Инициатор мероприятия, депутат Госдумы Сергей Колунов поблагодарил всех участниц за смелость и душевные выступления, а финалисткам пожелал удачи. Состав жюри финала будет объявлен позже.

Конкурс проводится Ассоциацией ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьёва, Министерства территориальной политики и Министерства информации и молодежной политики региона. Финал состоится 30 ноября 2025 года в Музее Победы на Поклонной горе. Председателем жюри станет заслуженный артист России SHAMAN. Трансляция пройдёт на телеканале «360».

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0