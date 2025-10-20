В подмосковном Орехово-Зуеве после капремонта открылся стадион «Торпедо»

20 октября 2025, 16:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Орехово-Зуевском округе 18 октября после капитального ремонта открылся стадион «Торпедо», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области





Работы проходили в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Обновлены не только старые помещения, но и созданы новые спортивные зоны — залы для ОФП, единоборств и два универсальных спортзала.На территории оборудованы футбольное тренировочное поле с искусственным покрытием, площадка для командных игр, беговая дорожка и хоккейная коробка. Также появилась зона для занятий воркаутом.В ходе реконструкции заменили инженерные сети, сантехнику, окна и двери, обновили фасад, кровлю и внутренние помещения. На объекте установили современные системы освещения, видеонаблюдения и безопасности. Общая площадь обновлённого комплекса составила 24,5 тысячи квадратных метров.По словам депутата Госдумы Геннадия Панина, для Орехово-Зуева, где зародился российский футбол, обновление стадиона стало «возрождением легендарного места». После ремонта здесь будут проходить региональные и всероссийские соревнования, а также тренировки спортивных школ по футболу, футзалу, баскетболу, бадминтону и киокусинкай.Капитальный ремонт стадиона «Торпедо» реализован в рамках федеральной программы «Спорт России».