Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли около 800 тысяч детей

20 октября 2025, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 800 тысяч детей привились от гриппа в Московской области в ходе масштабной кампании по вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.





Прививки юным жителям региона делают в детских поликлиниках. Кроме того, мобильные медицинские бригады выезжают для вакцинации в детские сады и школы.





«Дети, особенно маленькие, находятся в группе риска по заболеваемости гриппом. Нужно помнить, что болезнь может привести к осложнениям, опасным для жизни, поэтому важно пройти вакцинацию. Это самый надёжный способ защититься от болезни», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.