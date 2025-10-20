Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли около 800 тысяч детей
Почти 800 тысяч детей привились от гриппа в Московской области в ходе масштабной кампании по вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
Прививки юным жителям региона делают в детских поликлиниках. Кроме того, мобильные медицинские бригады выезжают для вакцинации в детские сады и школы.
«Дети, особенно маленькие, находятся в группе риска по заболеваемости гриппом. Нужно помнить, что болезнь может привести к осложнениям, опасным для жизни, поэтому важно пройти вакцинацию. Это самый надёжный способ защититься от болезни», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Перед прививкой детей осматривает педиатр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.