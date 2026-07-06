Названы лучшие округа Подмосковья по подготовке домов к зиме
Активная подготовка систем ЖКХ к осенне-зимнему периоду ведётся в Московской области. О ходе работ в разных округах доложил на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами ведомств и округов Подмосковья министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.
В перечень обязательных мероприятий входит промывка резервуаров чистой воды и обновление запорной арматуры.
«Промывка должна проводится не реже одного раза в два года или по результатам проверки качества воды. На 100% план по этим работам выполнили и перевыполнили в округах Красногорск, Щёлково, Лыткарино, Химки и Люберцы», — сказал Григорьев.Он также добавил, что топ-5 округов-лидеров о замене задвижек на централизованных сетях водоснабжения входят Одинцовский, Королёв, Балашиха, Клин и Истра.