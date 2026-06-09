Названы победители финала III сезона проекта «Театральный поединок. Школьная лига»

09 июня 2026, 22:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Кинопарке «Москино» состоялся финал третьего сезона проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Для участников сезона провели познавательную экскурсию по Кинопарку, показали декорации к фильмам, раскрыли секреты киносъёмочного процесса.



Затем состоялась творческая встреча со звездой, на которой актёр театра и кино, телеведущий Сергей Друзьяк рассказал ребятам о работе и ответил на вопросы. Студия «Волшебный мир театра» из Химок провела для участников традиционный танцевальный флэшмоб.

«Финальный поединок проекта прошёл в театральном зале Кинопарка – копии Театра Гонзаги в подмосковной усадьбе «Архангельское». По результатам игры первое место занял Химкинский молодёжный театр МБКТ, второе – Театральный коллектив «Прима» из Химок, а третье – Театр на английском языке из Котельников», – отметили в ведомстве.