Организаторы подмосковного фестиваля «Маги в парках» открыли приём заявок

09 июня 2026, 21:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье с 1 по 30 августа будет проходить II Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. В этом году на него пригласили участников со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.