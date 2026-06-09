Организаторы подмосковного фестиваля «Маги в парках» открыли приём заявок
В Подмосковье с 1 по 30 августа будет проходить II Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. В этом году на него пригласили участников со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Подать заявку на участие в фестивале можно до 10 июля на сайте.
Проект позволяет продемонстрировать свои умения профессиональным и начинающим иллюзионистам в трёх возрастных категориях: 6-13, 14-17 лет, 18 лет и старше.
Для конкурсантов предусмотрены номинации «Детская магия» (все виды иллюзии для детей до 13 лет); «Семейная магия» (сценические номера семей); «Микромагия» (карты, телефоны, купюры, монеты, верёвки, платки и прочее); «Сценическая магия» (небольшой реквизит, кольца, голуби, ментальная магия, трансформация костюмов и прочее); «Иллюзионы» (большие иллюзионные аппараты).
В этом году появилась новая номинация – «Семейная магия». В её рамках будут отобраны семейные команды, которые подготовят номера для своих выступлений под руководством братьев Сафроновых.
Также в ходе проекта пройдёт конкурс юных двойников братьев. Победители примут участие в представлении Сафроновых на каждой отборочной площадке. К участию приглашаются мальчики 9-12 лет из Подмосковья, соответствующие внешним критериям сходства. Подать заявку на участие можно по ссылке.
Фестиваль завершится масштабным гала-концертом 12 сентября.
Конкурс впервые прошёл в прошлом году и собрал около 47 000 зрителей.
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