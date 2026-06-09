Открыт приём заявок на участие в лабораториях фестиваля «Энтузиасты» в Балашихе

09 июня 2026, 15:00

оригинал Фото: организаторы фестиваля

Стартовал приём заявок на участие в работе лабораторий IV фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты». Он по традиции пройдёт в пространстве Фабрики 1830 в Балашихе, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Участие в работе лабораторий бесплатное. Каждый может заполнить анкету и пройти предварительный отбор. Заявки будут принимать до 21 июня. Подробная информация доступна на сайте.



В рамках фестиваля состоятся три арт-лаборатории. Итогом станет совместное создание общественного арт-пространства в самом промзоны, которая должна превратиться в новую точку притяжения города.

«Фестиваль стремится превратить фабрику из памятника прошлого в общественно-культурный центр настоящего. Для этого должна быть решена единая задача для трёх лабораторий. Лаборатория средового дизайна создаст малые архитектурные формы, освещение и зелёные зоны. Лаборатория мозаики выполнит панно как продолжение советских мозаик на фабрике. Граффити-лаборатория распишет бетонные стены, превратив их в монументальные полотна об истории фабрики», – рассказали в ведомстве.