Названы победители подмосковного этапа «Президентских спортивных игр»

Отборочные турниры регионального этапа соревнований школьников «Президентские спортивные игры» прошли в Московской области. В результате определились восемь команд-победителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.





Турниры проходили с 12 по 16 мая на площадках Химок, Коломны, Пушкинского и Одинцовского округов. Их участниками стали 612 школьников 2011–2012 годов рождения из 50 муниципалитетов региона.





«В итоге лучшими оказались команды ступинской школы №9, мытищинской школы №32, люберецкой школы №54, балашихинской школы №12, Одинцовской лингвистической гимназии, школы Чехов-2, гимназии Павловского Посада и школы № 2 им. В.В. Дагаева в Лосино-Петровском», — говорится в сообщении.