Сотрудники МосОблЕИРЦ Подмосковья провели марафон субботников в 56 округах

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Более 1000 сотрудников Единого расчётного центра Подмосковья приняли участие в марафоне субботников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





С начала апреля специалисты навели порядок в 56 округах региона. Сотрудники МосОблЕИРЦ из Люберец, Раменского, Лыткарина, Жуковского, Котельников, Реутова, Балашихи и центрального офиса убрали набережной реки Пехорка. Всего собрали 2,5 тонны мусора – шин, металлолома, пластика, бутылок и бытовых отходов.



В Луховицах, Коломне и Озёрах привели в порядок территорию вокруг клиентских офисов, посадили цветы.



В Электростали субботник прошёл при поддержке городской администрации. За несколько часов на улице рядом с офисом МосОблЕИРЦ собрали 20 мешков мусора.

«Субботник – это история про людей и их отношение к своему дому. В этом году объединили традиционный подход и цифровые сервисы. Впервые внедрена платформа «Яндекс.Смена», на которой зарегистрировались около 3000 человек. В следующем году продолжим эту инициативу», – сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.