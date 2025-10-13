Подмосковные активисты «Движения Первых» познакомились с работой предприятий ТЭК
Активисты «Движения Первых» из Подмосковные побывали на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Просветительские мероприятия приурочили к 80-летию российской атомной промышленности, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Такие события, как экскурсии на энергообъекты, позволяют молодёжи увидеть изнутри работу стратегически важных отраслей, познакомиться с современными технологиями и потенциальными профессиями. Через живое наглядное знакомство с производством мы помогаем молодёжи расширять кругозор, находить своё призвание», – отметила руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Ребята посетили исторический музей Шатурской ГРЭС, где увидели уникальные архивные фотографии и документы, макеты турбин и генераторов. Они также побывали на заводе по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» в Воскресенске и изучили полный цикл переработки мусора в чистую электроэнергию.