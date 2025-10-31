Актёры Эльдаров и Моховиков стали участниками подмосковного проекта «Доброе дело»
Актёры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков поддержали проект «Доброе дело». Они посетили Региональный ресурсный центр «Волонтёров Подмосковья» в Химках, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Гости привезли медикаменты, продукты и тёплую одежду. Вместе с добровольцами они собрали посылки для участников спецоперации и жителей Донбасса.
«Когда публичные люди своим примером показывают, что помогать – правильно и нужно, это вдохновляет других присоединяться к благотворительности. Проект «Доброе дело» объединяет людей разных профессий и возрастов. Сегодня мы видим, как люди искусства поддерживают защитников и волонтёров», – отметила руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Добровольцы поделились с актёрами собственным опытом и рассказали о тонкостях сбора гуманитарной помощи.
«Мы с коллегой привезли гуманитарную помощь и вместе с замечательными волонтёрами упаковали её. Это стандартный, но жизненно необходимый набор. Такие мероприятия не дают нам забыть, что мы люди, общество, что мы должны держаться друг за друга», – подчеркнул Эльдаров.Масштабный гуманитарный проект «Доброе дело» реализуют в Подмосковье с апреля 2022 года. Инициативу предложили ученики гимназии имени Е.М. Примакова. Её поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Проект призван поддержать бойцов СВО, мирных жителей Донбасса и приграничных территорий. С начала спецоперации «Волонтёры Подмосковья» направили в эти регионы свыше 8400 тонн гуманитарного груза.