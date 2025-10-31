Актёры Эльдаров и Моховиков стали участниками подмосковного проекта «Доброе дело»

31 октября 2025, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Актёры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков поддержали проект «Доброе дело». Они посетили Региональный ресурсный центр «Волонтёров Подмосковья» в Химках, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Гости привезли медикаменты, продукты и тёплую одежду. Вместе с добровольцами они собрали посылки для участников спецоперации и жителей Донбасса.

«Когда публичные люди своим примером показывают, что помогать – правильно и нужно, это вдохновляет других присоединяться к благотворительности. Проект «Доброе дело» объединяет людей разных профессий и возрастов. Сегодня мы видим, как люди искусства поддерживают защитников и волонтёров», – отметила руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО



«Мы с коллегой привезли гуманитарную помощь и вместе с замечательными волонтёрами упаковали её. Это стандартный, но жизненно необходимый набор. Такие мероприятия не дают нам забыть, что мы люди, общество, что мы должны держаться друг за друга», – подчеркнул Эльдаров.