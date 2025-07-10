Названы подмосковные округа-лидеры по обустройству мест отдыха у воды
Промежуточные итоги реализации проекта «Комфортный отдых у воды» в Московской области подвели в региональном министерстве экологии и природопользования. В лидеры вышли округа Люберцы, Раменское и Лыткарино, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках реализации проекта в муниципалитетах проводили обследование и очистку водоёмов и берегов. Всего с апреля текущего года в порядок было приведено 1643 береговых участка.
«Самый большой объём работы провели в Раменском муниципальном округе: там подготовлено к отдыху 333 участка. Второе место по этому показателю занял округ Люберцы с 174 обустроенными участками. А замыкает тройку лидеров округ Лыткарино, где убрали 146 участков», — говорится в сообщении.Большую работу провели также в Подольске, Пушкинском, Мытищах, Дмитровском, Щёлкове, Одинцовском и Павлово-Посадском округах. Там обустроили для отдыха у воды в общей сложности 594 участка.