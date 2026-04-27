Названы призёры этапа чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Кинология»
В Губернском колледже состоялась церемония закрытия чемпионата «Профессионалы-2026» по компетенции «Кинология». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
В этом году первое место заняла Анастасия Донченко из Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России В.В.Бурцева; второе – Юлия Тукум из Губернского колледжа; третье – Дарья Антипина из Иркутского аграрного техникума.
С окончанием состязаний конкурсантов и их наставников поздравил директор колледжа, народный учитель России Александр Лысиков. Он выразил надежду на то, что чемпионатное движение по этой компетенции
