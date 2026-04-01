В итоговый этап чемпионата «Профессионалы» вышли 329 представителей Подмосковья

01 апреля 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 300 представителей Подмосковья стали участниками межрегионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Итоговый этап проходит в России с 30 марта по 30 апреля, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Регион на соревнованиях представляет команда из 329 конкурсантов, которые примут участие в более чем 300 компетенциях. В Московской области межрегиональный этап проведут в 11 учреждениях по 22 компетенциям.

«От нашего колледжа в итоговый этап прошли 18 обучающихся. Им предстоит представлять всю Московскую область. Участие во Всероссийском чемпионатном движении – возможность для ребят совершенствовать профессиональные навыки, получить экспертную оценку, расширить карьерные перспективы, быть в курсе актуальных требований работодателей», – сказал первый замдиректора Подмосковного колледжа «Энергия» Александр Колосков.