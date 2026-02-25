Подмосковный колледж «Энергия» открыл площадку для чемпионата «Профессионалы»
В Реутове на базе подмосковного колледжа «Энергия» 23 февраля стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Площадкой стал центр оборонно-промышленной подготовки. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Колледж активно участвует в работе Московского областного отделения Союза машиностроителей России. Участники соревнуются в компетенциях «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Облачные технологии» и «Сварочные технологии».
Им предстоит провести цифровую интеграцию измерений в металлообработке, определить отклонения формы и контура с применением современного оборудования, спроектировать и настроить облачную инфраструктуру, а еще продемонстрировать навыки сварки.
Директор колледжа Константин Подоляк отметил, что на всех площадках установили необходимые оборудование для объективной оценки профессиональных навыков и творческого потенциала конкурсантов. Он пожелал участникам уверенности и продуктивной работы, а экспертам — внимательности и терпения.
Чемпионат позволяет студентам получить практический опыт, поработать с современными технологиями и заявить о себе будущим работодателям.
