Подмосковный колледж «Энергия» открыл площадку для чемпионата «Профессионалы»

25 февраля 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В Реутове на базе подмосковного колледжа «Энергия» 23 февраля стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Площадкой стал центр оборонно-промышленной подготовки. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.