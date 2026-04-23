Подмосковные газовики заняли призовые места на чемпионате «Профессионалы»

23 апреля 2026, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Команда Московской области триумфально выступила в финале чемпионата «Профессионалы», который состоялся на базе Щёлковского колледжа. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Московской области.





Одной из центральных стала компетенция «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», разработанная при участии Мособлгаза.



Подмосковье подтвердило статус ведущего кадрового центра отрасли – представители региона заняли все призовые места в газовых компетенциях. В основной компетенции победил студент Щёлковского колледжа, целевой сотрудник филиала «Восток» Максим Овсянников. У юниоров первое место занял школьник из Фрязина Степан Князев. Лучший результат в обслуживании бытового газового оборудования показал студент Владислав Зыков.

«Успех региональной команды на чемпионате наглядно демонстрирует эффективность модели партнёрства между образованием и бизнесом. Совместная разработка компетенций с Мособлгазом, целевое обучение, доступ к современному оборудованию и реальным задачам отрасли – формула, которая позволила нашим студентам и школьникам занять все призовые места в газовых направлениях», – подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

«Этот триумф – закономерный итог системной работы. Мы не только учим теории, но и даём реальную производственную практику, вовлекая студентов в решение настоящих отраслевых задач. Именно такой подход позволяет нашим ребятам уверенно обходить соперников со всей страны», – поделился гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.