В семи округах Московской области починили дорожные ограждения

Фото: пресс-служба МТДО МО
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт ограждений провели, в частности, на Олимпийском проспекте в Мытищах, г проспекте Мира во Фрязине, на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, на набережной Циолковского в Жуковском, а также на Леоновском шоссе в Балашихе и на улице Агрогородок в балашихинской деревне Чёрное», — говорится в сообщении.Ограждения починили также на дороге в деревне Брёхово городского округа Химки и на 29-м километре Волоколамского шоссе в городском округе Красногорск.
В областном Минтрансе также разъяснили, что барьерные ограждения снижают риск съезда с проезжей части, тросовые — разделяют транспортные потоки, а перильные не дают пассажирам переходить дорогу в неположенном месте и препятствуют выезду машин на тротуар.
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