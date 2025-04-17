Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами ЦППК с начала года

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
С января по март пассажиры ЦППК оставили в поездах 141 предмет, причём более 40% из них – в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«В основном в вагонах забывают сумки, рюкзаки и пакеты. Но встречались и необычные находки. Так, в поезде на Казанском направлении обнаружили бесхозную туристическую палатку, на станции Одинцово — двух кукол. На станции Щербинка оставили коробку с детской игрушкой, на Белорусском направлении – две радиостанции, а в поезде, следовавшем до станции Усово, – тубус», – рассказали в пресс-службе.Там напомнили, что найти вещи, оставленные в поезде МЦД, можно через контакт-центр «Московский транспорт» — номер 3210 (с мобильного телефона).
Забытая ручная кладь поступает на склады на станциях метро «Черкизовская» «Деловой центр» и «Котельники». Там она хранится до шести месяцев.
Чтобы найти предметы, забытые в других пригородных поездах, нужно обратиться в полицию на станции или в линейный отдел транспортной полиции в конечной точке маршрута.
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Лора Луганская