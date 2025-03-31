Усовершенствованный пригородный поезд ЭП2ДМ отправился в тестовую поездку

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Новый поезд ЭП2ДМ вышел в тестовую поездку по Ярославскому направлению МЖД. Ведомство совместно с Дептрансом Москвы и РЖД готовит подвижной состав к обновлению, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Специалисты проверяли в ходе поездки готовность инфраструктуры принимать поезда нового поколения. ЭП2ДМ курсировал без пассажиров, автоматические двери были заблокированы. Тестовая поездка нужна, чтобы проверить, как состав взаимодействует с инфраструктурой. В тестировании участвуют опытные машинисты-инструкторы», – рассказали в министерстве.ЭП2ДМ – это усовершенствованная модификация пригородного состава ЭП2Д, который начали эксплуатировать в 2023 году. Модель отличают окраска ливреи и маски с добавлением чёрного цвета, увеличенное лобовое стекло в кабине машиниста для лучшего обзора, оранжевые сиденья повышенной комфортности и оригинальный дизайн полок в салоне.
Читайте также:
Более 200 пригородных электропоездов подготовят на МЖД к летнему сезону
До конца года в ЦППК поступит более 30 поездов «Иволга 4.0»
ЦППК начала капремонт платформы на подмосковной станции Гжель
Лора Луганская