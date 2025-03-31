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Усовершенствованный пригородный поезд ЭП2ДМ отправился в тестовую поездку

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

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Новый поезд ЭП2ДМ вышел в тестовую поездку по Ярославскому направлению МЖД. Ведомство совместно с Дептрансом Москвы и РЖД готовит подвижной состав к обновлению, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Специалисты проверяли в ходе поездки готовность инфраструктуры принимать поезда нового поколения. ЭП2ДМ курсировал без пассажиров, автоматические двери были заблокированы. Тестовая поездка нужна, чтобы проверить, как состав взаимодействует с инфраструктурой. В тестировании участвуют опытные машинисты-инструкторы», – рассказали в министерстве.
ЭП2ДМ – это усовершенствованная модификация пригородного состава ЭП2Д, который начали эксплуатировать в 2023 году. Модель отличают окраска ливреи и маски с добавлением чёрного цвета, увеличенное лобовое стекло в кабине машиниста для лучшего обзора, оранжевые сиденья повышенной комфортности и оригинальный дизайн полок в салоне.

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Историческая победа: подмосковные биатлонисты первенствовали в командном рейтинге сезона
Подмосковные биатлонисты заняли первое место в командном рейтинге сезона
31 марта 2025, 13:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Подмосковья стала победителем общекомандного зачёта Союза биатлонистов России по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Историческая победа Подмосковья: наша сборная по биатлону впервые в своей истории победила в общекомандном зачёте регионов России по итогам сезона! Благодарю нашу областную федерацию, спортсменов и тренеров за яркий сезон и отличное его завершение. Так держать», – сказал министр спорта региона Дмитрий Абарёнов.
Второе место заняла сборная Тюменской области, третье – представители Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителя командного зачёта определяли по результатам 19 дисциплин сезона у мужчин и женщин. Учитывались результаты чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске, чемпионата страны в Ижевске, Дёмине, Тюмени и Ханты-Мансийске, а также результаты этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Ижевске, Рязани, Дёмине и Златоусте.

На чемпионате России в Ханты-Мансийске сборная Московской области достигла сразу двух исторических результатов. Женская команда в составе Анастасии Зыряновой, Полины Шевниной, Анастасии Халили и Кристины Резцовой завоевала золото в эстафете 4 по 6 км. Для Подмосковья эта победа в национальном чемпионате стала первой в истории.

А в эстафете мужчин 4 по 7,5 команда Московской области заняла третье место в зачёте чемпионата России. Призёрами стали Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов и Алексей Зубарев. Ранее мужская подмосковная сборная никогда не занимала призового места на чемпионатах страны.
«Сегодня великий день для сборной Московской области по биатлону – сразу три исторических события за день! Впервые в истории мы выиграли общекомандный зачёт сборных регионов. Интрига сохранялась до последней гонки. И лишь по результатам последней мужской эстафеты сезона решилась судьба командного рейтинга. Такого не было никогда в истории – обычно победитель был известен задолго до финальных стартов. А мужская эстафетная четвёрка завоевала первую в истории Подмосковья бронзу», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Он назвал это выдающимся результатом для всей Московской области и поблагодарил тренеров и спортсменов.

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Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Майами
31 марта 2025, 13:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирра Андреева и Диана Шнайдер из Подмосковья стали победительницами теннисного турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В финальном матче 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли испанку Кристину Букшу и японку Мию Като со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Встреча продолжалась почти два часа.
«Это был отличный день и отличный финал. Надеюсь, что все получили от матча удовольствие. Спасибо моей напарнице! Когда выступаешь с ней, это настоящее сумасшествие. Надеюсь, что будем и дальше продолжать вдохновлять друг друга на хороший теннис. Спасибо моей семье за то, что приехала в Майами и поддержала меня», – сказала Шнайдер.
Как отметили в министерстве, для спортсменок из Московской области это второй титул Женской теннисной ассоциации и первый «тысячник» в парном разряде.

Открытый чемпионат Майами по теннису проходил с 18 по 30 марта на стадионе «Хард Рок».

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Систему теплоснабжения Шатуры начали готовить к отопительному сезону
31 марта 2025, 13:17

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Представители подмосковного Минэнерго начали объезды муниципалитетов в рамках подготовки системы теплоснабжения к предстоящей зиме. Состояние котельных муниципального округа Шатура оценил замминистра энергетики Московской области Аркадий Собенников, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Теплоснабжающие организации должны предоставить планы подготовки к зиме до 15 апреля.

Котельная в Шатурторфе в этом году отметила 60-летний юбилей. Она продолжает обслуживать несколько десятков многоквартирных домов. Однако вскоре на её месте появится новая современная блочно-модульная котельная.
«Сейчас Мособлгаз ведёт проектно-изыскательские работы. Когда проект пройдёт государственную экспертизу, специалисты приступят к строительно-монтажным работам. Их предварительный срок – 2026 год», – сказал Собенников.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

По заявке администрации округа в Министерстве энергетики рассмотрят вопрос о капремонте или реконструкции котельной в деревне Левошево.
«Там необходимо уйти от пара, демонтировать котлы и уменьшить мощность котельной, так как существует профицит тепловой энергии», – отметил замминистра.
Помимо этого, Собенников осмотрел котельную в Новом тупике. Она обслуживает корпуса Шатурского энергетического техникума и единственную жилую пятиэтажку.
«После передачи объекта в муниципальную собственность мы также будем рассматривать на заседании штаба его включение в программу капремонта. Эту котельную можно сделать полностью автоматизированной, без персонала», – прокомментировал Собенников.
Как напомнили в администрации, сейчас в округе идёт строительство блочно-модульных котельных. Новые объекты теплоснабжения появятся в Радовицком, Мишеронском и Бакшееве.

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В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с иномарками
В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с машинами
31 марта 2025, 12:57

Фото: iStock / Andrii Zorii

В Подмосковье задержали троих подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, сотрудники ведомства работали вместе с муниципальными коллегами.
«Жительница Электростали попросила знакомого помочь купить в Китае 16 автомобилей и перегнать их в Московскую область. После получения предоплаты в 65 млн рублей мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. В результате подмосковные полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали всех троих подозреваемых по местам их проживания в Ногинске и Электростали», – рассказали в пресс-службе.
В ходе обысков у задержанных изъяли смартфоны, банковские карты, ключи от иномарок и два автомобиля. Сейчас проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в крупном размере». Фигуранты заключены под стражу. Правоохранители устанавливают все эпизоды их противоправной деятельности.


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Третьеклассникам красногорской школы рассказали о работе водопровода
31 марта 2025, 12:32

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники АО «Водоканал» провели для учеников третьего класса красногорской школы № 17 экскурсию, посвящённую работе системы водоснабжения. Она была организована в формате урока об окружающем мире, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Водоканал обслуживает 111 скважин, а также более 500 км водопроводных и канализационных сетей. Детям наглядно продемонстрировали весь путь, который проходит вода от источника до их дома. Им максимально подробно и понятно рассказали, как вода добывается, очищается и путешествует по трубопроводам», – отметили в пресс-службе.
Школьники также заинтересовались канализацией. Специалисты заверили, что и сточные воды проходят очистку. На водоканале все автоматизировано. На больших экранах можно видеть, как работают каждая скважина и каждый насос.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Как отметили организаторы экскурсии, одной из главных целей было развеять мифы о происхождении воды. Как оказалось, многие дети считают, что вода поступает прямо из реки или моря.

В ведомстве добавили, что интерактивный урок об окружающем мире произвёл на третьеклассников неизгладимое впечатление. Он оказался намного эффективнее, чем теоретические занятия.

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