В Подмосковье к летнему сезону подготовят более 380 железнодорожных станций

Фото: АО «Центральная ППК»
Центральная ППК начала готовить к лету арендованную пассажирскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе Подмосковного Минтрансе со ссылкой на компанию. После зимы обновят 387 станций, расположенных в Московской области.
«Подготовка инфраструктуры к лету включает обширный перечень работ от покраски строений до частичной замены плитки на платформах. Например, специалисты повторно покрасят участки фасадов касс и павильонов, погодные модули, навесы, полосы безопасности, пандусы и опоры освещения, лавочки с урнами», – рассказали в ЦППК.Там добавили, что после зимы приведут в порядок внешний вид информационных и навигационных знаков, стоек оповещения на платформах, оборудования для оформления и валидации билетов. Внутри строений сделают генеральные уборки, проверят электрооборудование.
Все работы рассчитывают завершить в мае.
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Лора Луганская