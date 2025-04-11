Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 11-14 апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в вечера пятницы, 11 апреля, до утра понедельника, 14 апреля, в связи с путевыми работами на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Из-за работ часть путей на станции Зеленоград-Крюково будет закрыта, поэтому режим работы на МЦД-3 сократится. 12 и 13 апреля первый состав в сторону станции Зеленоград-Крюково отправится в 6:12 вместо 5:42, а последний — в 0:22 вместо 1:12. В сторону станции Ипподром в субботу и воскресенье первый состав отправится в 5:53 вместо 5:33, а последний — в 00:03 вместо 1:032», — говорится в сообщении.На Казанском направлении интервалы между поездами будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 20 минут. У некоторых электричек будет сокращён маршрут и количество остановок.
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Лев Каштанов