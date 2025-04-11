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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 11-14 апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в вечера пятницы, 11 апреля, до утра понедельника, 14 апреля, в связи с путевыми работами на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Из-за работ часть путей на станции Зеленоград-Крюково будет закрыта, поэтому режим работы на МЦД-3 сократится. 12 и 13 апреля первый состав в сторону станции Зеленоград-Крюково отправится в 6:12 вместо 5:42, а последний — в 0:22 вместо 1:12. В сторону станции Ипподром в субботу и воскресенье первый состав отправится в 5:53 вместо 5:33, а последний — в 00:03 вместо 1:032», — говорится в сообщении.
На Казанском направлении интервалы между поездами будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 20 минут. У некоторых электричек будет сокращён маршрут и количество остановок.

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Глава Раменского округа Малышев проверил организацию помощи больным диабетом
11 апреля 2025, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев познакомился с работой гастроэнтерологического отделения Раменской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Малышев проверил, как организована помощь пациентам с диабетом и эндокринными заболеваниями. Сначала главе округа показали в отделении работу приёмного покоя и стационара. Гостям представили Школу диабета, где пациенты получают знания и навыки контроля болезни, что позволяет им вести полноценную жизнь.
«Хочу выразить благодарность сотрудникам отделения за их труд. Наша задача – качественная и безопасная медицина. Будем улучшать сервис, внедрять современные методы, расширять профилактику», – отметил Эдуард Малышев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На встрече обсудили отчёт о работе Школы диабета, стационарную помощь, количество коек и качество содержания пациентов, амбулаторные кабинеты. Речь шла и о новых технологиях – например, о системе мониторинга сахара для будущих мам.

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#московская область
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Юные дмитровские волейболистки стали чемпионками Подмосковья
11 апреля 2025, 17:53

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

Команда спортшколы «Дмитров М.Б.М.» одержала блестящую победу на первенстве Московской области по волейболу среди девушек до 16 лет. В «Финале восьми» спортсменки не оставили шансов соперницам, а в решающем матче разгромили команду Дубны – 3:0, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
На пути к золотым медалям дмитровчанки показали характер и мастерство. В полуфинале они в напряжённом пятисетовом матче переиграли дубненскую команду, а в четвертьфинале без проблем справились с волейболистками из Чехова. Татьяну Ананьину признали лучшим нападающим турнира.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

«Наши юные волейболистки в очередной раз доказали, что Дмитров – территория чемпионов! Эта победа – результат упорных тренировок, дисциплины и поддержки наставников. От всей души поздравляю девушек, тренера и всех, кто болел за наших спортсменок. Ваш успех – гордость всего округа!», – поздравил команду с победой глава округа Иван Курданин.
Команду готовит тренер Людмила Шершакова.

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98% выпускников техникума Шатуры находят работу по специальности
11 апреля 2025, 17:39

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Около 98% выпускников Шатурского энергетического техникума находят работу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа со ссылкой на данные руководства образовательного учреждения.
Сегодня техникум готовит специалистов по восьми направлениям. Некоторые ребята по окончании учёбы идут в вузы, но большинство начинает работать. Рабочие специальности сейчас особенно востребованы на рынке труда.

Самый яркий пример успешного выпускника техникума – Вероника Культешова. Она обучалась сетевому системному администрированию и выпустилась в 2023 году.
«Я была классным руководителем Вероники и могу сказать, что это замечательная студентка. Она закончила техникум с красным дипломом. потом активно помогала нам в период приёмной кампании. На работу устроилась по специальности», – рассказала замдиректора по учебной работе ГБПОУ МО «ШЭТ» Светлана Косова.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

«Учиться в ШЭТ было легко. Знания, полученные за время учебы, мне требуются и по сей день. Найти работу тоже было довольно легко – я устроилась в администрацию муниципального округа. Работа мне нравится», – поделилась ведущий эксперт отдела информационной политики администрации муниципального округа Шатура Культешова.
С нового учебного года в ШЭТ можно будет осваивать дополнительную специальность – электроснабжение.

Подробнее узнать об условиях поступления и учебных программах абитуриенты могут на Едином дне открытых дверей, который состоится 12 апреля.

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#трудоустройство
#выпускники
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В Подмосковье подготовили более 200 координаторов голосования по благоустройству
11 апреля 2025, 17:38

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО

Свыше подмосковных 200 координаторов волонтёрского корпуса прошли подготовку в преддверии всероссийского голосования по выбору территорий под благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Обучение прошли более 200 координаторов со всего Подмосковья. Ребятам рассказали о нововведениях текущего года, механизме набора волонтеров, объяснили алгоритм работы с приложением для голосования, а также как организовывать обучение волонтеров на местах и контролировать, как волонтёры проходят обязательный курс обучения на платформе «Добро.Университет», — сказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе Подмосковья.
Заявки на участие в голосовании в качестве волонтёра принимаются до 14 апреля. Волонтёром может стать любой желающий в возрасте от 14 лет, для этого нужно зарегистрироваться на платформе volonter.mosreg.ru и сайте «Добро.рф».

Само голосование за благоустройство будет проходить с 21 апреля по 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области введён комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий помощь в организации мероприятий, выплату грантов и стипендий, страхование жизни, а также информационную, консультационную и методическую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

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#подмосковье
#голосование
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Можайская самбистка Мишечкина получила звание мастера спорта
11 апреля 2025, 17:26

Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Воспитаннице Можайской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Варваре Мишечкиной присвоено звание «Мастер спорта России». Об этом сообщил в пресс-службе администрации Можайского муниципального округа.
«Среди достижений спортсменки – победы на областных, зональных и федеральных турнирах по самбо и дзюдо. Тренирует самбистку мастер спорта, тренер высшей категории Алексей Павлов. Дважды воспитанницы школы становились чемпионками мира: Анастасия Шинкаренко в 2015 году и Карина Черевань – в 2022-м. В этом году Карина во второй раз подтвердила звание чемпионки России в весовой категории 65 кг. Теперь ей предстоит защищать честь страны на мировом турнире», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Можайского м. о.

Как рассказали в администрации, в Можайске – одна из самых сильных в стране школ самбо. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров.

Ребята занимают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Можайские спортсмены входят в сборные Московской области и России.

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