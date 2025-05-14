Названы самые необычные вещи, забытые в подмосковных автобусах в апреле

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто с начала года обнаружили более 800 забытых вещей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Самые необычные находки в апреле – парфюмерный набор, коробка с ветхими книгами, ящик со слесарными инструментами и электрическая газонокосилка», – перечислили в ведомстве.В министерстве также рассказали, как вернуть потерянную вещь. Для этого нужно заполнить форму на сайте в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».
Все оставленные вещи хранятся в филиалах компании Мострансавто полгода, после чего утилизируются.
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Лора Луганская