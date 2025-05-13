В Подмосковье с начала года провели около 3 тысяч уроков по ж/д безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 3 тысяч открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в школах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уроки проводят сотрудники окружных администраций, областного Минтранса, транспортной полиции, а также РЖД и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Ребятам рассказывают о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и отвечают на возникающие у слушателей вопросы», — говорится в сообщении.Особое внимание на уроках ж/д безопасности уделяется теме зацепинга. Именно это «развлечение» является одной из главных причин травм и гибели молодых людей на железной дороге.
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Лев Каштанов