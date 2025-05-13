В девяти городах Подмосковья починили светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Несправные светофоры, расположенные на региональных дорогах, починили специалисты Мосавтодора в девяти городах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры привели в порядок на Серпуховском шоссе в городе Протвино, на улице Стекольникова в Подольске, на улице Ленина в Красногорске, на проспекте Мира во Фрязине, на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре, на улице М.К. Тихонравова в Королёве и на Пролетарском проспекте в Щёлкове», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры отремонтировали на улице Профсоюзная в Реутове и на улице Ленина в Лобне.
Выполнение ремонта фиксируется через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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