В Федеральном институте родных языков рассказали, почему их важно учить в школе

05 августа 2025, 19:25

оригинал Фото: Istock / Drazen Zigic

Министерство просвещения России заверило, что в школах страны с 1 сентября сохранится изучение родных языков. При этом в первом классе одночасовое занятие по требованию Роспотребнадзора переводится в неурочную форму. С просьбой не сокращать учебные часы родного языка в начальной школе ранее обратилось Минобразования и науки Татарстана.





Все языки, на которых говорят в России, имеют право считаться учебным предметом. Такое мнение высказала в беседе с «Радио 1» заместитель директора Федерального института родных языков Саргылана Брызгалова.

«У нас в России – 155 языков разных народов, из них 76, то есть более чем половин, изучается в школах. С каждым годом количество изучаемых языков растёт. Их учат не только как самостоятельный предмет, но и во внеурочной деятельности, в учреждениях дополнительного образования детей. Этот курс мы продолжаем, независимо от приведения недельной нагрузки первоклассников в соответствие с требованием Роспотребнадзора. Все языки, которым владеют исконные народности Российской Федерации, более 150 лет проживающие на территории страны, имеют право считаться учебным предметом», – отметила специалист.

«Родители, отдавая детей в школу и заполняя заявление об изучении родного языка, сами не владея им, надеются, что их дети будут изучать язык. Вопрос, зачем нужно владеть родным языком, считаю риторическим. Мы все понимаем, что язык – прежде всего, часть культуры, большого историко-культурного наследия. С другой стороны, язык – это средство передачи культуры. Если исчезнет язык, то исчезнет и уникальное самобытное мировоззрение, мировосприятие. Поэтому язык как способ передачи культуры народа из поколения в поколение нужно обязательно сохранять. Многоязычие, многонациональная культура – особенность нашей страны. Такого нигде в других странах нет», – уверена собеседница «Радио 1».

«Есть и учителя, имеющие среднее педагогическое образование, но это в основном касается языков малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока. Регионы активно направляют молодых педагогов на обучение в Российский государственный педагогический университет им. Герцена. Там есть Институт народов севера, где готовят будущих учителей родных языков, прежде всего, малочисленных народов севера», – рассказала Саргылана Брызгалова.

«Нами было охвачено около 11 тыс. учителей, при том, что по всей Российской Федерации учителей родных языков и литературы – 22,5 тыс.