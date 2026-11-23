В Подмосковье на лекарства льготникам выделят более 33 миллиардов рублей
Свыше 33 миллиардов рублей планируют выделить в Московской области в 2027 году на обеспечение лекарствами граждан льготных категорий. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Голубев отметил, что сейчас в регионе право на бесплатные лекарства есть у более чем 810 тысяч жителей.
«Мы учитываем, что количество льготников растёт, а в списки льготных медикаментов включаются новые препараты. Поэтому на эту статью бюджетных расходов на будущий год мы планируем значительные средства — свыше 33 миллиардов рублей», — сказал депутат.Рецепты на льготные лекарства в Московской области оформляются в электронном виде. Получить или продлить такой рецепт можно на телемедицинской консультации.