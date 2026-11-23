23 ноября 2026, 10:48

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Свыше 33 миллиардов рублей планируют выделить в Московской области в 2027 году на обеспечение лекарствами граждан льготных категорий. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Голубев отметил, что сейчас в регионе право на бесплатные лекарства есть у более чем 810 тысяч жителей.





«Мы учитываем, что количество льготников растёт, а в списки льготных медикаментов включаются новые препараты. Поэтому на эту статью бюджетных расходов на будущий год мы планируем значительные средства — свыше 33 миллиардов рублей», — сказал депутат.