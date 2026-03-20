В Подмосковье официально стартовал пожароопасный сезон

20 марта 2026, 19:53

20 марта на землях лесного фонда Московской области начался пожароопасный сезон 2026 года. О его старте официально объявили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья.





С этого дня все силы и средства лесопожарных формирований Мособллеса переведены в режим повышенной готовности к тушению природных пожаров. Работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства стала круглосуточной.

«Осуществляется патрулирование лесов, особое внимание уделяется территориям, занятым торфяниками, районам, прилегающим к населённым пунктам, садовым товариществам, детским оздоровительным лагерям и местам массового отдыха. Основной причиной возникновения лесных пожаров, в том числе весной, является человеческий фактор», – отметили в пресс-службе ведомства.

«Категорически запрещается разводить костры в хвойных молодняках, местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, торфяниках, на участках повреждённых лесных насаждений, под кронами деревьев, на территориях, прилегающих к землям сельхозназначения и объектам инфраструктуры. Опасность представляет и курение вне специально оборудованных мест», – отметили в региональном Комлесхозе.