В Подмосковье официально стартовал пожароопасный сезон
20 марта на землях лесного фонда Московской области начался пожароопасный сезон 2026 года. О его старте официально объявили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья.
С этого дня все силы и средства лесопожарных формирований Мособллеса переведены в режим повышенной готовности к тушению природных пожаров. Работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства стала круглосуточной.
«Осуществляется патрулирование лесов, особое внимание уделяется территориям, занятым торфяниками, районам, прилегающим к населённым пунктам, садовым товариществам, детским оздоровительным лагерям и местам массового отдыха. Основной причиной возникновения лесных пожаров, в том числе весной, является человеческий фактор», – отметили в пресс-службе ведомства.Там напомнили, что в этот период особенно важно соблюдать основные требования безопасности.
«Категорически запрещается разводить костры в хвойных молодняках, местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, торфяниках, на участках повреждённых лесных насаждений, под кронами деревьев, на территориях, прилегающих к землям сельхозназначения и объектам инфраструктуры. Опасность представляет и курение вне специально оборудованных мест», – отметили в региональном Комлесхозе.В ведомстве напомнили, что нарушение противопожарных правил влечёт административную ответственность.
Жители, заметившие природное возгорание, должны сообщить о нём по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру экстренной службы 112.