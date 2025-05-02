Оперативные службы устраняют последствия непогоды в Рузе

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С вечера 1 мая в Рузе специалисты наблюдают многократные колебания напряжения и перебои в электроснабжении.
По информации телеграм-канала «Мособлтепо Руза», в связи с этим необходимо перезапускать водозаборные узлы и котельные.
В настоящее время более 200 аварийных бригад, включая работников коммунальных служб и специалистов МЧС, активно занимаются устранением последствий непогоды. Основные усилия сосредоточены на восстановлении электроснабжения и расчистке дорог, особенно в районах Рижского и Савеловского направлений, где движение поездов затруднено. Для пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты.
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«Во время перезапуска объектов возможно временное ухудшение качества ресурса. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.Ночью в Подмосковье наблюдались аномальные погодные условия для начала мая: сильный циклон принёс мокрый снег и порывистый ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередачи. Это привело к падению множества деревьев и серьёзным повреждениям инфраструктуры.
В настоящее время более 200 аварийных бригад, включая работников коммунальных служб и специалистов МЧС, активно занимаются устранением последствий непогоды. Основные усилия сосредоточены на восстановлении электроснабжения и расчистке дорог, особенно в районах Рижского и Савеловского направлений, где движение поездов затруднено. Для пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты.
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Анастасия Хохлова