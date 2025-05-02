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Оперативные службы устраняют последствия непогоды в Рузе

Фото: iStock/WDnet

Фото: iStock/WDnet

С вечера 1 мая в Рузе специалисты наблюдают многократные колебания напряжения и перебои в электроснабжении.
По информации телеграм-канала «Мособлтепо Руза», в связи с этим необходимо перезапускать водозаборные узлы и котельные.

«Во время перезапуска объектов возможно временное ухудшение качества ресурса. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Ночью в Подмосковье наблюдались аномальные погодные условия для начала мая: сильный циклон принёс мокрый снег и порывистый ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередачи. Это привело к падению множества деревьев и серьёзным повреждениям инфраструктуры. ​

В настоящее время более 200 аварийных бригад, включая работников коммунальных служб и специалистов МЧС, активно занимаются устранением последствий непогоды. Основные усилия сосредоточены на восстановлении электроснабжения и расчистке дорог, особенно в районах Рижского и Савеловского направлений, где движение поездов затруднено. Для пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты.

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Названы сроки восстановления движения поездов на Савеловском направлении
Минтранс МО: движения поездов на Савеловском направлении ожидается к 16 часам
02 мая 2025, 11:25

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в настоящее время затруднено движение поездов на однопутных участках Савёловского направления МЖД между станциями Соревнование и Большая Волга, а также Вербилки и Савёлово.
Наблюдаются проблемы на двухпутном участке Катуар – Лобня, сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

В настоящее время движение на Рижском и Ярославском направлениях частично восстановлено. Ведутся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы. По Савеловскому направлению восстановление ожидается ближе к 16:00.

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Начальник ГУ МЧС России по Московской области рассказал о ситуации в регионе после стихии
Начальник ГУ МЧС России по МО Алексей Павлов: движение на дорогах восстановлено
02 мая 2025, 10:58

Алексей Павлов (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)

Ночью в Подмосковье зафиксированы аномальные для начала мая погодные явления: мощный циклон принес мокрый снег и сильный ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередач. В результате этого произошло падение множества деревьев и значительные повреждения инфраструктуры.
В настоящее время все оперативные службы региона устраняют последствия стихии.

Специалисты МЧС начали свою работу около 4:30 утра, сосредоточив усилия на освобождении проезжих частей, дорог регионального и муниципального значения, а также железнодорожных путей. Наибольшее количество работ было выполнено в районе Вербилок на Савеловском направлении. По последним данным, на дорогах наблюдаются некоторые затруднения, однако заторов нет, и движение полностью восстановлено, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Алексей Анатольевич Палов.

Кроме того, МЧС Подмосковья оказывает поддержку энергетикам в восстановлении электросетей. Для этого сформированы два эшелона аварийных бригад. Первый эшелон состоит из 20 бригад, в общей сложности 72 человека, которые работают в северо-западной части Московской области, включая Сергиев Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск и Истру. Также создан второй эшелон в резерве — это еще 32 бригады, состоящие из 104 человек, которые будут задействованы в случае ухудшения ситуации по запросам от энергетиков и местных властей.

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#мчс
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#специалисты
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В Солнечногорске в усиленном режиме устраняют последствия снегопада
02 мая 2025, 10:29

Фото: iStock/Dreef

Этой ночью в Подмосковье прошел мощный циклон, который принес мокрый снег и сильный ветер на север региона. В результате образовалась ледяная корка на проводах, и многие деревья упали. Электричество пропало в ряде городов, включая Солнечногорск.
В настоящее время коммунальные службы и МЧС активно работают над устранением последствий стихии. Более двухсот аварийных бригад занимаются расчисткой дорог и железнодорожных путей. На некоторых направлениях, таких как рижский и савеловский, движение поездов задерживается, и для пассажиров были организованы компенсационные автобусы.

Восстановлением электричества занимаются специалисты «Мособлэнерго», Россетей и аварийно-восстановительных служб. В области обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались 26 тыс. человек, особенно в северных и северо-западных округах.

Как только электричество будет восстановлено, заработают котельные, которые сейчас отключены.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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#россети
#циклон
#коммунальные службы
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«Россети» перебрасывают мобильные бригады из пяти регионов в Подмосковье
02 мая 2025, 10:03

Фото: istockphoto/istockphoto

Дополнительные бригады из «Россети» прибудут в Подмосковье из Смоленска, Калуги, Тулы, Рязани и Нижнего Новгорода для устранения последствий непогоды в регионе.
В Подмосковье ночью зафиксированы аномальные погодные условия для начала мая: мощный циклон принес мокрый снег и сильный ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередачи. В результате произошло множество падений деревьев и значительные повреждения инфраструктуры.

Ранее, на заседании штаба, посвященном вопросам надежного электроснабжения потребителей в выходные и праздничные дни, заместитель генерального директора и главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов отметил, что усиленный контроль будет действовать во всех 82 регионах, которые обслуживает организация.

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#россети
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Последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности
02 мая 2025, 09:50

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В связи с ухудшением погодных условий в Истре и по всему Подмосковью с 7:00 2 мая в «Мособлэнерго» введён режим повышенной готовности.
На дежурство по региону вышли 349 бригад, что составляет около 1,4 тыс. человек. Для работы им предоставлено 568 единиц специальной техники и 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 48 МВт. В компании отметили, что готовы оперативно реагировать на любые сбои в электроснабжении. В случае отключения электричества можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 99-500-99.

Кроме того, специалисты занимаются уборкой упавших деревьев.

«Работы ведутся на всех заявленных адресах. Все заявки по упавшим деревьям приняты, и службы начали устранение последствий непогоды. В первую очередь будут убраны деревья, блокирующие проезд на автодорогах и выездах из населённых пунктов, микрорайонов и СНТ», — сообщили в администрации Истры.
В муниципалитете зарегистрировано более 50 поваленных деревьев, из которых 35 уже убраны. Также зафиксированы обрывы проводов, что привело к отключению электроэнергии на нескольких коммунальных объектах округа. Кроме того, в Истре, Снегирях, Курсаково и Дедовске обнаружено около 10 случаев подтопления, из которых 5 уже устранены, а остальные находятся в процессе ликвидации.

Аварийные бригады коммунальных служб — МБУ «ДОДХИБ», МБУ «ЖКУ м.о. Истра», АО «Истринская теплосеть», МУП «Истринская теплосеть», а также бригады «Россетей», «МосОблЭнерго» и ГКУ МО МОС АВС — оперативно работают над устранением последствий непогоды: восстанавливают электроснабжение и очищают территории от последствий снегопада, сообщила в своем телеграм-канале глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

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