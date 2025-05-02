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В Солнечногорске в усиленном режиме устраняют последствия снегопада

Фото: iStock/Dreef

Фото: iStock/Dreef

Этой ночью в Подмосковье прошел мощный циклон, который принес мокрый снег и сильный ветер на север региона. В результате образовалась ледяная корка на проводах, и многие деревья упали. Электричество пропало в ряде городов, включая Солнечногорск.
В настоящее время коммунальные службы и МЧС активно работают над устранением последствий стихии. Более двухсот аварийных бригад занимаются расчисткой дорог и железнодорожных путей. На некоторых направлениях, таких как рижский и савеловский, движение поездов задерживается, и для пассажиров были организованы компенсационные автобусы.

Восстановлением электричества занимаются специалисты «Мособлэнерго», Россетей и аварийно-восстановительных служб. В области обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались 26 тыс. человек, особенно в северных и северо-западных округах.

Как только электричество будет восстановлено, заработают котельные, которые сейчас отключены.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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#циклон
#коммунальные службы
«Россети» перебрасывают мобильные бригады из пяти регионов в Подмосковье
02 мая 2025, 10:03

Фото: istockphoto/istockphoto

Дополнительные бригады из «Россети» прибудут в Подмосковье из Смоленска, Калуги, Тулы, Рязани и Нижнего Новгорода для устранения последствий непогоды в регионе.
В Подмосковье ночью зафиксированы аномальные погодные условия для начала мая: мощный циклон принес мокрый снег и сильный ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередачи. В результате произошло множество падений деревьев и значительные повреждения инфраструктуры.

Ранее, на заседании штаба, посвященном вопросам надежного электроснабжения потребителей в выходные и праздничные дни, заместитель генерального директора и главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов отметил, что усиленный контроль будет действовать во всех 82 регионах, которые обслуживает организация.

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Последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности
02 мая 2025, 09:50

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В связи с ухудшением погодных условий в Истре и по всему Подмосковью с 7:00 2 мая в «Мособлэнерго» введён режим повышенной готовности.
На дежурство по региону вышли 349 бригад, что составляет около 1,4 тыс. человек. Для работы им предоставлено 568 единиц специальной техники и 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 48 МВт. В компании отметили, что готовы оперативно реагировать на любые сбои в электроснабжении. В случае отключения электричества можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 99-500-99.

Кроме того, специалисты занимаются уборкой упавших деревьев.

«Работы ведутся на всех заявленных адресах. Все заявки по упавшим деревьям приняты, и службы начали устранение последствий непогоды. В первую очередь будут убраны деревья, блокирующие проезд на автодорогах и выездах из населённых пунктов, микрорайонов и СНТ», — сообщили в администрации Истры.
В муниципалитете зарегистрировано более 50 поваленных деревьев, из которых 35 уже убраны. Также зафиксированы обрывы проводов, что привело к отключению электроэнергии на нескольких коммунальных объектах округа. Кроме того, в Истре, Снегирях, Курсаково и Дедовске обнаружено около 10 случаев подтопления, из которых 5 уже устранены, а остальные находятся в процессе ликвидации.

Аварийные бригады коммунальных служб — МБУ «ДОДХИБ», МБУ «ЖКУ м.о. Истра», АО «Истринская теплосеть», МУП «Истринская теплосеть», а также бригады «Россетей», «МосОблЭнерго» и ГКУ МО МОС АВС — оперативно работают над устранением последствий непогоды: восстанавливают электроснабжение и очищают территории от последствий снегопада, сообщила в своем телеграм-канале глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

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В Дмитрове начали ликвидацию последствий майской непогоды
В Дмитров направлены дополнительные бригады для ликвидации последствий стихии
02 мая 2025, 09:48

Фото: iStock/ Marcos Assis

Из-за неблагоприятных погодных условий, включая мокрый снег, сильный ветер и образование наледи на линиях электропередач, в нескольких населенных пунктах Дмитровского округа наблюдаются перебои с электроэнергией. В течение последней ночи произошло массовое падение деревьев.
По информации от администрации округа, в настоящее время на месте работают 7 бригад «Россетей», которые уже начали ликвидацию последствий стихии. Для ускорения восстановительных работ дополнительно направляются еще 12 бригад. Специалисты «МОС АВС» выехали для расчистки трассы вдоль линий электропередач. Дорожные службы придают приоритет очистке путей, необходимых для проезда аварийной техники.

«Мы осознаем всю серьезность ситуации и делаем все возможное для быстрого восстановления подачи электроэнергии и тепла в дома», — заявил глава округа Иван Курданин в своем телеграм-канале.
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Команда Подольска стала победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья
01 мая 2025, 18:30

Фото: Телеграм @vorobiev_live

Команда Подольска стала абсолютным победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Соревнования проходили весь учебный год, проводилось около 5 тысяч игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу. В турнире приняли участие свыше 10 тысяч детей из 201 школы — 13 городских округов, подчеркнул губернатор Подмосковья.

«По итогам муниципального, регионального этапов и «Финала четырех» определены также победители по видам спорта: Щелково — шахматы, Подольск (юноши и девушки) — баскетбол 3х3; Щелково (юноши) и Истра (девушки) — волейбол; Подольск — футзал», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что учителя физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в тройку призеров, удостоятся стимулирующих выплат. Первых наградят за достижения в каждом виде спорта, а вторых — за лучший общий результат команды.

«Со следующего года участвовать в Школьной лиге будут уже все наши городские округа. Желаю удачи и ждем вас в новом сезоне!», — заключил Андрей Воробьев.

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На старт забега «Рекорды Победы» в Красноармейске в проливной дождь вышли около 200 участников
На старт забега «Рекорды Победы« в Красноармейске вышли около 200 участников
01 мая 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Сегодня, 1 мая, в подмосковном Красноармейске на бульваре Зубова стартовал марафон памяти «Рекорды Победы». Несмотря на прохладную погоду и сильный дождь, около 200 человек решили принять участие в этой патриотической акции.
Участников забега и зрителей поздравила с праздником заместитель главы городского округа Елена Панькив. А старт объявил серебряный призёр и чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Легков, сообщает пресс-служба местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Бегуны двигались по трассе плечом к плечу, не стараясь выявить победителя, не фиксируя лучшее время. Дистанция была выбрана символическая — 1945 метров в память о народном подвиге и великой Победе.

«Я побежал в первых рядах со своей семьей! Гордо нес флаг округа. Дождь не стал помехой, все люди были в бодром настрое. Возрастных ограничений не было, даже дети весело шлёпали прямо по лужам! Наша компания, как всегда, не могла остаться в стороне и помогла в организации забега. Заряд на все праздники получил! Все большие молодцы! Всех с праздником», — эмоционально описал своё участие в акции депутат окружного Совета депутатов и генеральный директор компании «Пластик он лайн» Дмитрий Кульков.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

«Атмосфера была просто невероятной! Люди приходили целыми семьями. Бежали малыши, школьники, взрослые, пенсионеры и даже был один участник в возрасте 90 лет! Очень порадовала организация. Предоставили красивые манишки, бейджи, медали. Всё на хорошем уровне. Погода не испугала никого. Спасибо большое всем, кто подарил жителям этот праздник!», — рассказывали после финиша участники акции.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Дома культуры подготовили концертную программу, а на финише всем вручили памятные медали, угостили горячим чаем и вкусной солдатской кашей из полевой кухни.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского городского округа

Забег в Красноармейске дал старт большому спортивному движению, которое объединяет три города — Пушкино, Ивантеевку и Красноармейск. В завершении марафона флаг «Рекорды Победы» Александр Легков торжественно передал Ивантеевке в лице Дмитрия Першина, мастера спорта России по лыжным гонкам. Завершится марафон в городе Пушкино 9 мая.

Марафон памяти «Рекорды Победы», посвященный юбилейной дате, которую жители Подмосковья и всей страны будут отмечать 9 мая, — это не просто соревнование, но настоящий символ единства и преемственности побед.

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