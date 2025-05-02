В Солнечногорске в усиленном режиме устраняют последствия снегопада

Фото: iStock/Dreef
Этой ночью в Подмосковье прошел мощный циклон, который принес мокрый снег и сильный ветер на север региона. В результате образовалась ледяная корка на проводах, и многие деревья упали. Электричество пропало в ряде городов, включая Солнечногорск.
В настоящее время коммунальные службы и МЧС активно работают над устранением последствий стихии. Более двухсот аварийных бригад занимаются расчисткой дорог и железнодорожных путей. На некоторых направлениях, таких как рижский и савеловский, движение поездов задерживается, и для пассажиров были организованы компенсационные автобусы.
Восстановлением электричества занимаются специалисты «Мособлэнерго», Россетей и аварийно-восстановительных служб. В области обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались 26 тыс. человек, особенно в северных и северо-западных округах.
Как только электричество будет восстановлено, заработают котельные, которые сейчас отключены.
«Россети» перебрасывают мобильные бригады из пяти регионов в Подмосковье
Последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности
В Дмитрове начали ликвидацию последствий майской непогоды
Восстановлением электричества занимаются специалисты «Мособлэнерго», Россетей и аварийно-восстановительных служб. В области обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались 26 тыс. человек, особенно в северных и северо-западных округах.
Как только электричество будет восстановлено, заработают котельные, которые сейчас отключены.
«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Читайте также:
«Россети» перебрасывают мобильные бригады из пяти регионов в Подмосковье
Последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности
В Дмитрове начали ликвидацию последствий майской непогоды
Анастасия Хохлова