Названо число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье
В результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадали 20 человек, включая троих детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
По его словам, 15 пострадавших находятся в больнице, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации.
В Раменском округе пострадали два подростка 14 и 15 лет. У обоих диагностировали травмы головы, девочка также получила перелом ключицы и повреждения плеча и кисти. Сейчас оба ребенка находятся под наблюдением врачей в Подольской детской больнице и готовятся к транспортировке в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.
Также в Раменском округе пострадали шестеро взрослых. Один мужчина находится в тяжелом состоянии — он находится в операционной в Бронницкой больнице. Троих других госпитализировали с различными травмами, а двое получили помощь на месте и отказались от дальнейшего лечения.
В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения: одного из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, а второму оказали помощь на месте. В Ленинском округе пострадали мужчина и молодая женщина — их доставили с осколочными ранениями ног в Видновскую больницу.
В Домодедово пострадали пятеро человек, среди которых 11-летний ребенок. Взрослые получили осколочные ранения и другие травмы, их передали медикам. У ребенка обнаружили поверхностную рану ноги, которая не потребовала госпитализации. В Котельниках медицинская помощь потребовалась еще двум мужчинам.
В результате атаки погибли два человека: 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим и выразил поддержку их семьям.
Параллельно с оказанием медицинской помощи начинается восстановление поврежденных домов. Воробьев сообщил о проведении поквартирного обхода для фиксации всех повреждений.
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