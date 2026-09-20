Названо число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

20 сентября 2026, 10:20

Воробьев: 20 человек пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Фото: iStock/Iulianna Est

В результате атаки БПЛА на Подмосковье пострадали 20 человек, включая троих детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.