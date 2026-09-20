Собянин заявил о беспрецедентной атаке БПЛА

20 сентября 2026, 08:22

Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

Фото: iStock/Terry Papoulias

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении самой масштабной атаки вражеских БПЛА. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.





Градоначальник отметил, что некоторые беспилотники смогли достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), и один из них попал в жилой дом. К счастью, жертв среди граждан нет. Мэр выразил благодарность бойцам сил противовоздушной обороны (ПВО) за их самоотверженные действия.

«Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве. <…> Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — добавил Собянин.