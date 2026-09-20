Масштабная атака ВСУ на регионы РФ, освобождение сёл Гулево, Марьевка и Зеленая Диброва: последние новости СВО на 20 сентября
Российские военные продолжают наносить удары по тыловым объектам Украины, поражая логистические центры, склады и суда с военными грузами. На ряде направлений СВО уничтожены пункты управления БПЛА, подавлены огневые точки и ликвидированы подразделения ВСУ. Подразделения «Центр», «Восток» и «Север» успешно освободили несколько населённых пунктов, увеличив контролируемую территорию и укрепив свои позиции на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 1110 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
В Московской области силы ПВО совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы перехватили и подавили 249 беспилотников над 17 городскими округами, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале. В результате атак погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Пострадавшим от ударов оказывается необходимая медицинская помощь, начато восстановление поврежденных домов. Проводится поквартирный обход для выявления всех повреждений, особенно тех, где требуется замена остекления. Все необходимые указания переданы Фонду капитального ремонта и главам муниципальных образований.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 20 сентября российские войска провели серию ударов беспилотниками по объектам тыловой инфраструктуры Украины. Основными целями стали логистические узлы, складские помещения, портовые терминалы, а также суда, используемые в интересах ВСУ. В посёлке Боярка (около 11 км к юго-западу от Киева) уничтожен склад компании «FIRE POINT». На объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.
В порту Одесса поражено морское судно класса «сухогруз», которое доставляло грузы военного назначения. К северу от Одессы нанесён удар по логистическому центру «Новая почта». Объект использовался для накопления и дальнейшей отправки военных грузов, поступающих на территорию Украины.
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Ликвидация пункта управления БПЛА на Добропольском направленииВ ходе воздушной разведки на Добропольском направлении СВО операторы подразделения беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения группировки «Центр» обнаружили вражеский пункт управления БПЛА. Объект размещался в укрытии и отвечал за координацию действий украинских дронов на этом участке фронта.
Сначала расчёты ударных беспилотников вывели из строя ретрансляционные антенны и средства радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивали работу пункта управления. После того как противник лишился связи и возможности управлять своими аппаратами, операторы дронов серией точных ударов разрушили само укрытие, где находился личный состав расчёта БПЛА ВСУ. В результате пункт управления был ликвидирован вместе с оборудованием и находившимися внутри военнослужащими.
Огонь по живой силе ВСУ на Сумском направленииПодразделения группировки войск «Север» продолжают работу по расширению буферной зоны на Сумском направлении. В ходе аэроразведки расчёт БПЛА «Орлан-10» ВС РФ зафиксировал скопление украинских военнослужащих. Координаты цели были оперативно переданы командованию. Согласно данным Минобороны РФ, по обнаруженной цели отработал артиллерийский расчёт 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. Точным огнём было уничтожено подразделение ВСУ, перемещавшееся по логистическим маршрутам в Сумской области. В результате точного попадания противник потерял часть личного состава, а снабжение украинских вооружённых сил на этом участке было полностью остановлено.
Срыв атаки БПЛА ВСУ в Запорожской областиНад районами дислокации подразделений группировки «Восток» в Запорожской области были замечены беспилотники ВСУ, двигавшиеся в сторону передовых позиций и тыловых объектов. Группы воздушного прикрытия ВС РФ немедленно приступили к перехвату целей. Операторы ударных дронов и расчёты перехватчиков ликвидировали разведывательные и ударные БПЛА противника типа «Хорнет», «Вектор», «Домаха», ПД-2, FlyEye, «Фурия», «Чаклун», а также тяжёлые гексакоптеры «Баба-Яга».
Часть украинских беспилотников была направлена по малой высоте по лесополосам и неровностям местности. Тем не менее воздушные цели были вовремя обнаружены и сбиты ещё на подлёте к районам расположения российских подразделений. Благодаря действиям групп воздушного прикрытия атака БПЛА ВСУ в Запорожской области была сорвана. Это позволило предотвратить ущерб как личному составу и технике группировки «Восток», так и объектам гражданской инфраструктуры.
Успехи группировки войск «Центр»Бойцы двух мотострелковых соединений группировки «Центр» взяли под контроль сёла Гулево и Марьевка в Донецкой Народной Республике. При освобождении этих населённых пунктов командиры 30-й и 35-й мотострелковых бригад применили нестандартные схемы действий штурмовых групп. Расчёты беспилотных систем вместе с артиллерией сначала подавили огневые точки и пункты наблюдения на подходах к сёлам. Затем штурмовики при поддержке ударных дронов вышли на окраины с разных флангов и методично, дом за домом, зачистили оба села от бойцов ВСУ.
Давление на противника осуществлялось одновременно с земли и с воздуха, из-за чего украинские подразделения не могли понять, откуда ведётся огонь. Согласованная работа малой авиации и наземных групп позволила успешно освободить территорию. Взятие этих населённых пунктов значительно улучшило положение группировки «Центр» на линии боевого соприкосновения и создало условия для дальнейшего продвижения ВС РФ на Добропольском направлении.
Успехи группировки войск «Восток»По информации Минобороны, прошедшим днем подразделения группировки войск «Восток» прорвали оборону противника и взяли под контроль село Зеленая Диброва в Запорожской области. В ходе затяжных боёв российские войска установили контроль над значительным участком вражеской обороны, включая само село. Российские военные зачистили опорные пункты, огневые позиции и укреплённые районы ВСУ.
Потери противника составили до роты личного состава. Уничтожены пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 10 единиц мототехники, 14 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжёлых гексакоптеров типа R-18. Освобождение Зеленой Дибровы позволило группировке «Восток» расширить зону контроля на этом направлении и дестабилизировать оборону ВСУ. Занятый рубеж создаёт условия для дальнейшего продвижения на запад.