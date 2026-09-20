20 сентября 2026, 10:17

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают наносить удары по тыловым объектам Украины, поражая логистические центры, склады и суда с военными грузами. На ряде направлений СВО уничтожены пункты управления БПЛА, подавлены огневые точки и ликвидированы подразделения ВСУ. Подразделения «Центр», «Восток» и «Север» успешно освободили несколько населённых пунктов, увеличив контролируемую территорию и укрепив свои позиции на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация пункта управления БПЛА на Добропольском направлении Огонь по живой силе ВСУ на Сумском направлении Срыв атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области Успехи группировки войск «Центр» Успехи группировки войск «Восток» Сужение котла в Харьковской области



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Губернатор Воробьёв сообщил о крупной атаке БПЛА на Подмосковье и её последствиях

Ликвидация пункта управления БПЛА на Добропольском направлении

Огонь по живой силе ВСУ на Сумском направлении

Фото: Минобороны РФ

Срыв атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области

Успехи группировки войск «Центр»

Фото: Минобороны РФ

Успехи группировки войск «Восток»

Сужение котла в Харьковской области