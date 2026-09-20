Губернатор Воробьёв сообщил о крупной атаке БПЛА на Подмосковье и её последствиях
Ночью Московская область пережила массированный налёт дронов, с 03:00 до 05:00 (мск) силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Два человека погибли. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Андрей Воробьёв.
Самые тяжёлые последствия зафиксировали в Раменском округе. На Северном шоссе из-за падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.
Объект на территории МНПЗ получил повреждения при атаки БПЛА ВСУ на Москву
В Софьино из-за атаки загорелся складской комплекс. Еще один беспилотник попал в трёхэтажный дом на улице Новой, повредив шесть квартир на последнем этаже. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, включая двоих детей. Несовершеннолетних доставили в больницу.
В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина: частный дом, где он находился, после удара охватил пожар. Здание разрушено. В Ленинском округе пострадал один человек. В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — квартиры полыхают на трёх этажах. Информация о пострадавших уточняется.
Последствия атаки отмечены и в других муниципалитетах: в Раменском, Коломне и Егорьевске под удар попали частные дома. В Ленинском и Лыткарино загорелись многоквартирные здания. В Истре повреждения получили жилой дом и предприятие — обошлось без пострадавших среди людей. Также повреждения есть в Воскресенске. Пожарные и экстренные службы ликвидируют последствия на всех адресах.