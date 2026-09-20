Достижения.рф

Губернатор Воробьёв сообщил о крупной атаке БПЛА на Подмосковье и её последствиях

Фото: iStock/e-crow

Ночью Московская область пережила массированный налёт дронов, с 03:00 до 05:00 (мск) силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Два человека погибли. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Андрей Воробьёв.



Самые тяжёлые последствия зафиксировали в Раменском округе. На Северном шоссе из-за падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

Объект на территории МНПЗ получил повреждения при атаки БПЛА ВСУ на Москву
Объект на территории МНПЗ получил повреждения при атаки БПЛА ВСУ на Москву
В Софьино из-за атаки загорелся складской комплекс. Еще один беспилотник попал в трёхэтажный дом на улице Новой, повредив шесть квартир на последнем этаже. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек пострадали, включая двоих детей. Несовершеннолетних доставили в больницу.

В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина: частный дом, где он находился, после удара охватил пожар. Здание разрушено. В Ленинском округе пострадал один человек. В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — квартиры полыхают на трёх этажах. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки отмечены и в других муниципалитетах: в Раменском, Коломне и Егорьевске под удар попали частные дома. В Ленинском и Лыткарино загорелись многоквартирные здания. В Истре повреждения получили жилой дом и предприятие — обошлось без пострадавших среди людей. Также повреждения есть в Воскресенске. Пожарные и экстренные службы ликвидируют последствия на всех адресах.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0