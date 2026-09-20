Губернатор Воробьёв сообщил о крупной атаке БПЛА на Подмосковье и её последствиях

20 сентября 2026, 06:21

Фото: iStock/e-crow

Ночью Московская область пережила массированный налёт дронов, с 03:00 до 05:00 (мск) силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Два человека погибли. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Андрей Воробьёв.





Самые тяжёлые последствия зафиксировали в Раменском округе. На Северном шоссе из-за падения дрона загорелась кровля 21-этажного жилого дома. Из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.



