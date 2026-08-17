Названо число преступлений и нарушений при реализации нацпроектов в Подмосковье

17 августа 2026, 09:08

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53 преступления и более 280 нарушений, совершённых при реализации национальных проектов, выявили в Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.





Отмечается, что общее число преступлений по линии нацпроектов снижается.





«За первые три месяце текущего года обнаружили 53 преступления, 52 из которых — тяжкие, а за аналогичный период прошлого года — 62, и все они были тяжкими», — говорится в сообщении.