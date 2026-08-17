Названо число преступлений и нарушений при реализации нацпроектов в Подмосковье
53 преступления и более 280 нарушений, совершённых при реализации национальных проектов, выявили в Московской области за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.
Отмечается, что общее число преступлений по линии нацпроектов снижается.
«За первые три месяце текущего года обнаружили 53 преступления, 52 из которых — тяжкие, а за аналогичный период прошлого года — 62, и все они были тяжкими», — говорится в сообщении.По итогам расследований в суд в этом году направили 22 уголовных дела, по которым привлекли 17 человек. Сумма ущерба составила 18,2 млн рублей, из которых возместили 13,4 млн рублей.
Кроме того, удалось пресечь более 280 нарушений. Большинство их пришлось на нацпроекты «Инфраструктура для жизни» (165), «Молодёжь и дети» (58) и «Семья» (20). Свыше 130 человек привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, а шестерым вынесли предостережения.