Турист захотел шашлыки и случайно устроил лесной пожар
На греческом острове Крит задержали 35-летнего туриста из Израиля по подозрению в поджоге леса. Об этом пишет газета Arab News.
По данным издания, мужчина, несмотря на действующий запрет на разведение огня, разжег мангал на арендованной вилле. В итоге искры, разнесенные сильным ветром, попали на сухую траву, после чего пламя быстро перекинулось на весь зеленый массив.
Путешественник предстанет перед судом, где прокуратура намерена ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей. Расследование дела пока продолжается.
Ранее сообщалось, что власти эвакуировали 593 человека с острова Саламин, расположенного недалеко от Афин, из-за сильного пожара. Огонь вспыхнул на замусоренном участке земли и быстро распространился из-за сильного ветра.
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