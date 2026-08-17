Турист захотел шашлыки и случайно устроил лесной пожар

17 августа 2026, 05:33

Израильский турист разжег мангал и устроил лесной пожар на Крите

Фото: iStock/Oksana Starostina

На греческом острове Крит задержали 35-летнего туриста из Израиля по подозрению в поджоге леса. Об этом пишет газета Arab News.