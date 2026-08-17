Пенсионеры в горах Китая приняли поисковиков за демонов и ушли от них

17 августа 2026, 07:22

Фото: iStock/FOTOKITA

Двое жителей уезда Хуайжоу неподалеку от Пекина заблудились во время сбора трав и несколько часов избегали спасателей, приняв их голоса за призыв горных духов. Об этом сообщает South China Morning Post.