Пенсионеры в горах Китая приняли поисковиков за демонов и ушли от них
Двое жителей уезда Хуайжоу неподалеку от Пекина заблудились во время сбора трав и несколько часов избегали спасателей, приняв их голоса за призыв горных духов. Об этом сообщает South China Morning Post.
73-летний мужчина и его 58-летняя соседка отправились в горы вечером 29 июля. У обоих есть проблемы со слухом. Они ушли без телефонов, воды и продуктов, после чего родственники потеряли с ними связь.
Поисковая операция заняла 17 часов, а самих туристов нашли примерно через 30 часов после их исчезновения. К тому времени пожилые люди сильно ослабли.
Позже они объяснили, что слышали поисковые группы, однако намеренно шли прочь. Пенсионеры придерживались местного поверья: если в горах кто-то зовет человека по имени, отвечать нельзя. Согласно суеверию, демоны способны говорить знакомыми голосами и забрать душу того, кто признается в голоде или жажде.
Спасателям удалось установить контакт лишь после того, как они подошли к заблудившимся с другой стороны склона. Пожарная служба Хуайжоу призвала жителей не отправляться в необжитую горную местность в одиночку и сразу обращаться за помощью при чрезвычайной ситуации.
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