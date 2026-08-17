Парень-тиран задушил девушку курткой и сбросил в овраг

17 августа 2026, 02:32

В Колумбии мужчина задушил бывшую возлюбленную курткой и сбросил в овраг

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В колумбийском департаменте Антьокия обнаружили тело 29-летней Джулиет Хирлесу Корнелио Кардоны. В убийстве подозревают ее бывшего партнера, который впоследствии добровольно сдался властям. Об этом сообщает издание Sistema Informativo INRAI.