Парень-тиран задушил девушку курткой и сбросил в овраг
В колумбийском департаменте Антьокия обнаружили тело 29-летней Джулиет Хирлесу Корнелио Кардоны. В убийстве подозревают ее бывшего партнера, который впоследствии добровольно сдался властям. Об этом сообщает издание Sistema Informativo INRAI.
14 августа мужчина встретил девушку после работы у ботанического сада в Медельине и, предположительно угрожая, заставил сесть вместе с ним в такси. Водитель слышал, как пассажиры ссорились из-за денег и ребенка. Более того, мужчина угрожал спутнице, что вынудило таксиста обратиться в службу спасения.
Родственники девушки позднее пытались дозвониться до нее. Сначала колумбийка ответила сестре, заверив, что она в порядке. Когда телефон вновь зазвонил, трубку снял ее бывший и признался в убийстве.
Труп нашли примерно в 20 метрах от трассы Медельин – Богота в муниципалитете Бельо. Предварительно установлено, что жертву задушили курткой, после чего скинули в овраг. У погибшей остался 13-летний сын. Как выяснилось, она неоднократно жаловалась в полицию на своего партнера из-за домашнего насилия.
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