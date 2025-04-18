Названо расписание остановок экомобилей в Подмосковье в предстоящие выходные

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье продолжает работу программа по приёму пластиковых отходов с участием экомобилей. За сданный пластик начисляются бонусы от сети магазинов «ВкусВилл», которые можно использовать при оплате покупок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экомобиль представляет собой специализированный транспорт, оборудованный для сбора и временного хранения вторсырья. Проект направлен на развитие инфраструктуры раздельного сбора отходов и поддержку экологических инициатив в регионе.
С полным списком принимаемых видов пластика можно ознакомиться по ссылке.
График остановок экомобилей на ближайшие выходные:
19 апреля:
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С полным списком принимаемых видов пластика можно ознакомиться по ссылке.
График остановок экомобилей на ближайшие выходные:
19 апреля:
- Мытищи: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;
- Химки: ул. Ленинградская, д. 9 и д. 16;
- Домодедово: мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, д. 107, парк культуры и отдыха «Ёлочки»;
- Подольск: ул. Свердлова, д. 26
- Красногорск: мкр. Опалиха, разворотное кольцо на 28+340 км Волоколамского шоссе;
- Балашиха; ул. Объединения, д. 4;
- Коломна; рядом с ДК «Цементник»;
- Люберцы: Малаховка, Быковское шоссе, д. 53 (координаты: 55.622842, 38.000749).
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Дайана Хусинова