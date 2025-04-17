Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме аферистов с платёжками ЖКУ

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Аферисты придумали новую схему махинаций с платёжками за коммунальные услуги. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Чтобы выманить деньги у жителей, жулики доставляют поддельные платёжки за ЖКУ.
Чтобы подключить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, нажать на странице сервиса «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие.
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«В почтовом ящике появляется документ, похожий на обычную квитанцию. Если её оплатить, жертва потеряет деньги, а потом получит настоящую квитанцию или долг спустя месяц. Есть и второй вариант обмана – фальшивый QR-код для «оплаты» на документе. Если перейти по нему, то на смартфон можно скачать вирус, который украдёт данные или доступ к онлайн-банку», – пояснили в ведомстве.Там назвали надёжной защитой от этих уловок электронную платёжку за ЖКУ в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Её плюс – в том, что документ защищён от подделок, приходит мгновенно и не теряется. Кроме того, вся информация о начислениях и платежах всегда под рукой.
Чтобы подключить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, нажать на странице сервиса «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие.
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Лора Луганская