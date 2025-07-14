Названо время и место проведения финала турнира памяти Георгия Шухова
В Раменском на стадионе «Леон Арена» 20 июля пройдёт финальный матч традиционного Кубка памяти Георгия Шухова по футболу. Трофей турнира оспорят «Фортуна» из Раменского и «Салют» из Гжели.
«На финальный матч ожидается приезд почётных гостей – вдовы Георгия Шухова Людмилы Михайловны, его семьи, друзей и ветеранов местного футбола. В нынешнем розыгрыше приняли участие шесть команд из Раменского округа. Все коллективы показали высокий уровень подготовки и стремление к победе», – сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.Георгий Алексеевич Шухов – выдающийся капитан местного футбольного клуба «Сатурн». Играл за него с 1970 по 1977 годы, внёс значительный вклад в успехи команды. Кубок памяти Шухова проводится в округе с 1970-х годов.
В финал вышли «Фортуна» и «Салют», которые демонстрировали уверенную игру на протяжении всего турнира. Решающий поединок за главный трофей состоится 20 июля в 17 часов на раменском стадионе «Сатурн».