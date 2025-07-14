В Центре здоровья Раменской больницы развивают современные методы диагностики
В Раменской больнице работает Центр здоровья с современным диагностическим оборудованием. Там можно пройти обследования для раннего выявления заболеваний и профилактики осложнений, сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Виктория Догорян.
Центр здоровья располагает современной аппаратурой для экспресс-анализа состояния организма. Один из ключевых методов – спирометрия. Это оценка функции лёгких. Она позволяет выявить нарушения дыхательной системы, в том числе на ранних стадиях, когда явных симптомов ещё нет.
«Другой важный метод – электронное картирование сердца, или кардиовизор. В отличие от обычной электрокардиограммы, он определяет индекс ишемии миокарда – иными словами, хватает ли мышце сердца кислорода и питательных веществ. Это помогает выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях, когда человек только начинает испытывать дискомфорт», – отметила Догорян.Кроме того, в Центре здоровья проводят биорезонансное тестирование на дефицит витаминов и микроэлементов. Сочетание разных методов диагностики позволяет составить полную картину состояния здоровья пациента.
По словам Догорян, профилактическая медицина сейчас является приоритетным направлением. Ранняя диагностика и своевременная коррекция образа жизни помогают сохранить здоровье на долгие годы.