В Центре здоровья Раменской больницы развивают современные методы диагностики

14 июля 2025, 17:57

Фото: Раменский медиацентр

В Раменской больнице работает Центр здоровья с современным диагностическим оборудованием. Там можно пройти обследования для раннего выявления заболеваний и профилактики осложнений, сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Виктория Догорян.





Центр здоровья располагает современной аппаратурой для экспресс-анализа состояния организма. Один из ключевых методов – спирометрия. Это оценка функции лёгких. Она позволяет выявить нарушения дыхательной системы, в том числе на ранних стадиях, когда явных симптомов ещё нет.

«Другой важный метод – электронное картирование сердца, или кардиовизор. В отличие от обычной электрокардиограммы, он определяет индекс ишемии миокарда – иными словами, хватает ли мышце сердца кислорода и питательных веществ. Это помогает выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях, когда человек только начинает испытывать дискомфорт», – отметила Догорян.