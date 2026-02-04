«В роли няньки»: почему США не могут выйти из переговоров по Украине
Дудаков: США выполняют роль няньки для Зеленского
США должны выступать посредником на переговорах с Украиной, чтобы не допустить их срыва.
Об этом заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, без участия Вашингтона способность Киева договариваться заметно снижается.
«Американцы вынуждены снова участвовать в переговорах, выступая в роли няньки для [Владимира] Зеленского и для всех представителей его команды», — прокомментировал собеседник.
Вместе с тем Дудаков добавил, что подобная позиция выгодная для США. Если прогресса не будет, они смогут заявить, что сделали все возможное, а ответственность лежит на участниках переговоров. Если же диалог завершится результатом, Вашингтон сможет записать успех на свой счет и представить его как крупную победу президента Дональда Трампа, резюмировал эксперт.