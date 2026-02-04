«В роли няньки»: почему США не могут выйти из переговоров по Украине

04 февраля 2026, 13:02

Дудаков: США выполняют роль няньки для Зеленского

Фото: istockphoto/wildpixel

США должны выступать посредником на переговорах с Украиной, чтобы не допустить их срыва.





Об этом заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, без участия Вашингтона способность Киева договариваться заметно снижается.





«Американцы вынуждены снова участвовать в переговорах, выступая в роли няньки для [Владимира] Зеленского и для всех представителей его команды», — прокомментировал собеседник.