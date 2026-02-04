В Абу-Даби начались переговоры по Украине
В Абу-Даби начались переговоры по Украине. Об этом информирует ТАСС.
Встречи проходят в нескольких форматах. По плану, диалог между странами продлится два дня — 4 и 5 февраля.
Украинская переговорная группа прибыла в столицу Объединённых Арабских Эмиратов накануне. Делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Российскую сторону возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер представляют на переговорах американскую сторону. На Западе ожидают, что эта встреча окажется конструктивной и многообещающей.
